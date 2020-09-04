Один из них уже был судим за браконьерство
Ранним утром 1 августа в Кабанском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции на берегу озера Байкал в 500 метрах от села Оймур задержал местных жителей 35 и 58 лет. Мужчины незаконно ловили омуль сетями, сообщили в МВД по Бурятии.
У них изъяли более 11 килограммов незаконно добытой рыбы и рыболовную сеть.
Один из мужчин ранее судим за незаконный вылов омуля, другого судили за кражу и преступление по линии безопасности дорожного движения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
В Бурятии действует второй этап межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2020», он продлится до 30 октября.
Двое жителей Бурятии ловили омуль сетями
Происшествия, Фото:
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