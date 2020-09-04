Автомобиль съехал с дороги
Накануне, 3 сентября в Кижингинском районе Бурятии в ДТП попала пенсионерка. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В 10.45 часов 60-летняя водитель автомобиля «Рено Флюенс», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Заиграево - Кижинга – Хоринск», в трёх километрах от села Кижинга не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги.
В результате ДТП водитель получила травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП попали подростки, угнавшие автомобиль. Один из них после аварии оказался в коме.
В Бурятии в ДТП пострадала 60-летняя водитель
Происшествия, Фото:
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