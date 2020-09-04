 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 сентября

03 сентября

Популярное

Жительница Бурятии притворилась безработной и получила 111 тысяч

Жительница Бурятии притворилась безработной и получила 111 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На хитрую женщину возбудили уголовное дело

Жительница Кяхтинского района Бурятии, хотя уже была трудоустроена, целый год незаконно получала пособие по безработице. Бюджету Бурятии был причинён ущерб в 111 тысяч рублей.

Эту махинацию выявила прокуратура во время проверки Центра занятости населения Кяхтинского района.

- Отдел МВД возбудил уголовное по статье «Мошенничество при получении выплат». Проводится предварительное расследование, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичное дело было недавно возбуждено на жителя Кабанского района Бурятии. Он обманом получал пособие по безработице полгода. 
мошенничество безработные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии подростки перевернулись на угнанной машине
В Бурятии подростки перевернулись на угнанной машине
Происшествия, 04.09.2020
Один из несовершеннолетних угонщиков оказался в коме
В Бурятии под суд пойдут налётчики на заправку «Бурятнефтепродукта»
В Бурятии под суд пойдут налётчики на заправку «Бурятнефтепродукта»
Происшествия, 04.09.2020
Преступники вынесли с заправки почти 800 тысяч рублей
Свалку ртутных ламп в пригороде Улан-Удэ изучат следователи
Свалку ртутных ламп в пригороде Улан-Удэ изучат следователи
Происшествия, 04.09.2020
Следователи и специалисты возьмут образцы почвы
В Тункинском районе Бурятии обнаружили нарушения на детских аттракционах
В Тункинском районе Бурятии обнаружили нарушения на детских аттракционах
Происшествия, 03.09.2020
Собственников обязали устранить выявленные нарушения
Братчанина осудили за «минирование» кафе
Братчанина осудили за «минирование» кафе
Происшествия, 03.09.2020
Мужчина в момент звонка был пьян
В Улан-Удэ прохожий поймал выпавшего из окна малыша
В Улан-Удэ прохожий поймал выпавшего из окна малыша
Происшествия, 03.09.2020
Реакция неизвестного мужчины спасла жизнь ребёнка
В Бурятии горящую свалку тушили шесть часов
В Бурятии горящую свалку тушили шесть часов
Происшествия, 03.09.2020
Пожар произошёл в Северо-Байкальском районе
В Иркутской области пенсионер ФСИН обезвредил преступников
В Иркутской области пенсионер ФСИН обезвредил преступников
Происшествия, 03.09.2020
Воры угрожали ему расправой, но бывший сотрудник ФСИН не испугался
В Иркутской области поймали закладчика синтетики
В Иркутской области поймали закладчика синтетики
Происшествия, 03.09.2020
Наркосбытчика задержали при поддержке спецподразделения «Гром»
В Бурятии не могут найти рыбака и сборщика шишек
В Бурятии не могут найти рыбака и сборщика шишек
Происшествия, 03.09.2020
Один пропавший мужчина нашёлся, поиски двоих продолжаются

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^