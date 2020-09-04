На хитрую женщину возбудили уголовное дело
Жительница Кяхтинского района Бурятии, хотя уже была трудоустроена, целый год незаконно получала пособие по безработице. Бюджету Бурятии был причинён ущерб в 111 тысяч рублей.
Эту махинацию выявила прокуратура во время проверки Центра занятости населения Кяхтинского района.
- Отдел МВД возбудил уголовное по статье «Мошенничество при получении выплат». Проводится предварительное расследование, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичное дело было недавно возбуждено на жителя Кабанского района Бурятии. Он обманом получал пособие по безработице полгода.
Жительница Бурятии притворилась безработной и получила 111 тысяч
Происшествия, Фото:
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