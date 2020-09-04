Преступники вынесли с заправки почти 800 тысяч рублей
В Бурятии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей села Никольск Мухоршибирского района, которые напали на автозаправку АО «Бурятнефтепродукт».
Как сообщал «Байкал-Daily», дерзкий налёт произошёл у села Никольск в ноябре 2019 года. Двое парней вошли на АЗС в масках и маскировочных халатах. Они были вооружены металлической трубой. Налётчики напали на оператора-кассира и вынесли из кассы 790 тысяч рублей.
Молодые люди скрылись и уехали в Улан-Удэ, где буквально сразу прогуляли 70 тысяч рублей. Не прошло и суток, как подозреваемых задержали полицейские. У них изъяли оставшиеся деньги.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, в иное хранилище, в крупном размере».
- Уголовное дело направлено в Мухоршибирский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за указанное преступление – лишение свободы на срок до 12 лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии под суд пойдут налётчики на заправку «Бурятнефтепродукта»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Автомобиль съехал с дороги
Один из несовершеннолетних угонщиков оказался в коме
На хитрую женщину возбудили уголовное дело
Преступники вынесли с заправки почти 800 тысяч рублей
Следователи и специалисты возьмут образцы почвы
Собственников обязали устранить выявленные нарушения
Мужчина в момент звонка был пьян
Реакция неизвестного мужчины спасла жизнь ребёнка
Пожар произошёл в Северо-Байкальском районе
Водителю, устроившему аварию, 23 года
Пайщикам обещали до 84% годовых
На свалку наткнулись грибники
Воры угрожали ему расправой, но бывший сотрудник ФСИН не испугался
Наркосбытчика задержали при поддержке спецподразделения «Гром»
Один пропавший мужчина нашёлся, поиски двоих продолжаются