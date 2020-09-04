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В Бурятии под суд пойдут налётчики на заправку «Бурятнефтепродукта»

В Бурятии под суд пойдут налётчики на заправку «Бурятнефтепродукта»
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Преступники вынесли с заправки почти 800 тысяч рублей

В Бурятии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей села Никольск Мухоршибирского района, которые напали на автозаправку АО «Бурятнефтепродукт».

Как сообщал «Байкал-Daily», дерзкий налёт произошёл у села Никольск в ноябре 2019 года. Двое парней вошли на АЗС в масках и маскировочных халатах. Они были вооружены металлической трубой. Налётчики напали на оператора-кассира и вынесли из кассы 790 тысяч рублей.

Молодые люди скрылись и уехали в Улан-Удэ, где буквально сразу прогуляли 70 тысяч рублей. Не прошло и суток, как подозреваемых задержали полицейские. У них изъяли оставшиеся деньги.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, в иное хранилище, в крупном размере».

- Уголовное дело направлено в Мухоршибирский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за указанное преступление – лишение свободы на срок до 12 лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
разбой АЗС
 
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