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Свалку ртутных ламп в пригороде Улан-Удэ изучат следователи

Свалку ртутных ламп в пригороде Улан-Удэ изучат следователи
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Следователи и специалисты возьмут образцы почвы

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о нелегальной свалке ртутных ламп в лесу возле Вахмистрово. Фотографии, на которых видны десятки выброшенных ламп, очевидец опубликовал в паблике «Аноним 03». Из снимков понятно, что часть ламп повреждена, а целостность колб нарушена. Это могло повлечь утечку или испарение содержащейся в них ртути.

Доследственную проверку по поводу этой свалки начали следователи.

- В данном случае имеются признаки экологического преступления, предусматривающего уголовную ответственность за захоронение с нарушением установленных правил химических отходов, создающее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В ходе проверки следователи установят всю картину происшествия и будут искать виновных лиц.

В ближайшее время совместно со специалистами будут изъяты образцы почвы в месте обнаружения свалки для их исследования и определения степени загрязнения химическими веществами.

По результатам процессуальной проверки будет принято правовое решение. 
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