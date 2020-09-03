Мужчина в момент звонка был пьян
34-летний житель Братска осуждён за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Рано утром 21 марта мужчина, зная, что в кафе «Ани» находится большое количество людей, позвонил по номеру единой диспетчерской службы и сообщил, в кафе заложена бомба. В результате данных действий был нарушен общественный порядок, отвлечены силы полиции, медиков и пожарных.
Личность звонившего установили сотрудники МВД и УФСБ, в короткие сроки его задержали.
Суд приговорил подсудимого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Братчанина осудили за «минирование» кафе
Происшествия, Фото:
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