Братчанина осудили за «минирование» кафе

Мужчина в момент звонка был пьян



34-летний житель Братска осуждён за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщили в прокуратуре Иркутской области.



Рано утром 21 марта мужчина, зная, что в кафе «Ани» находится большое количество людей, позвонил по номеру единой диспетчерской службы и сообщил, в кафе заложена бомба. В результате данных действий был нарушен общественный порядок, отвлечены силы полиции, медиков и пожарных.



Личность звонившего установили сотрудники МВД и УФСБ, в короткие сроки его задержали.



Суд приговорил подсудимого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Приговор в законную силу не вступил.

