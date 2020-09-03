В Иркутске пьяный водитель после тарана ограждения перевернул авто

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Водителю, устроившему аварию, 23 года



В Иркутске 23-летний водитель на «Хонде Фит», двигаясь по улице Полярная, не справился с управлением. Он наехал на металлическое ограждение, после чего перевернул свой автомобиль.



Сообщение об аварии поступило в дежурную часть полиции около четырёх часов утра, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. По результатам медицинского освидетельствования, водитель оказался пьян.



В отношении нарушителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.



Водитель травм не получил, автомобиль помещён на специализированную стоянку.

