В Иркутске председателя КПК обвиняют в присвоении 13 миллионов

Пайщикам обещали до 84% годовых



В Иркутске завершили расследование уголовного дела о присвоении денег пайщиков председателем кредитно-потребительского кооператива (КПК).



38-летняя иркутянка, будучи председателем кредитно-потребительского кооператива, присвоила себе деньги вкладчиков. Следователи выяснили, что женщина, активно рекламируя предлагаемые услуги, неоднократно меняла адреса своей кредитной организации.



С гражданами на определённый срок заключались договоры о передаче личных сбережений. Согласно этим документам, кооператив обещал выплачивать компенсацию за пользование деньгами до 84 % годовых.



В итоге 24 жителя Иркутска из числа вкладчиков кооператива, большинство которых пенсионеры, лишились денег. Общая сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей.



- Проведено семь обысков, в том числе и у родственников задержанной. Для доказывания вины предполагаемой злоумышленницы осуществлено более 30 технико-криминалистических экспертиз, в числе которых бухгалтерская и почерковедческая. Подозреваемой было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска.



