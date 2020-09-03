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В Иркутской области пенсионер ФСИН обезвредил преступников

В Иркутской области пенсионер ФСИН обезвредил преступников
Происшествия,  Фото:38.мвд.рф
Воры угрожали ему расправой, но бывший сотрудник ФСИН не испугался

В Иркутской области смелые и решительные действия пенсионера федеральной службы исполнения наказания Алексея Далбыкова помогли полицейским задержать подозреваемых в краже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне неизвестные проникли в доме в селе Зурцаган, откуда украли бытовую технику и другое имущество. Воров поймали благодаря 40-летнему жителю села Гаханы Алексею Далбыкову, который 16 лет служил конвоиром в Иркутске и в 2016 году ушёл на заслуженный отдых.

Во время сенокоса Алексей обратил внимание на незнакомый ему автомобиль «ВАЗ-2106». Двое подозрительных мужчин и женщина из автомобиля вошли в дом. Бывший сотрудник ГУФСИН решил уточнить цель их визита, однако заходить внутрь по соображениям безопасности не стал. Через несколько минут с телевизором в руках на улицу вышел мужчина.

На прозвучавшие в его адрес вопросы, человек ответил, что он с друзьями заблудился. Однако вскоре все трое принялись угрожать Далбыкову расправой, если он продолжит вмешиваться.

В ответ на это Алексей вызвал полицию, а также предупредил по телефону хозяйку дома. Понимая, что кражу довести до конца невозможно, домушники попытались скрыться. Покидая место происшествия, водитель не справился с управлением, авто наскочил на камень и сломался. Вскоре воры были блокированы Далбыковым и подоспевшей собственницей имущества.

Подозреваемыми оказались жители села Олой. Сейчас с ними работают дознаватели. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

За оказание содействия полиции и активную гражданскую позицию руководство отдела МВД поощрит Алексея Далбыкова.


кража ФСИН
 
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