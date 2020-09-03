В Иркутской области пенсионер ФСИН обезвредил преступников

Воры угрожали ему расправой, но бывший сотрудник ФСИН не испугался



В Иркутской области смелые и решительные действия пенсионера федеральной службы исполнения наказания Алексея Далбыкова помогли полицейским задержать подозреваемых в краже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Накануне неизвестные проникли в доме в селе Зурцаган, откуда украли бытовую технику и другое имущество. Воров поймали благодаря 40-летнему жителю села Гаханы Алексею Далбыкову, который 16 лет служил конвоиром в Иркутске и в 2016 году ушёл на заслуженный отдых.



Во время сенокоса Алексей обратил внимание на незнакомый ему автомобиль «ВАЗ-2106». Двое подозрительных мужчин и женщина из автомобиля вошли в дом. Бывший сотрудник ГУФСИН решил уточнить цель их визита, однако заходить внутрь по соображениям безопасности не стал. Через несколько минут с телевизором в руках на улицу вышел мужчина.



На прозвучавшие в его адрес вопросы, человек ответил, что он с друзьями заблудился. Однако вскоре все трое принялись угрожать Далбыкову расправой, если он продолжит вмешиваться.



В ответ на это Алексей вызвал полицию, а также предупредил по телефону хозяйку дома. Понимая, что кражу довести до конца невозможно, домушники попытались скрыться. Покидая место происшествия, водитель не справился с управлением, авто наскочил на камень и сломался. Вскоре воры были блокированы Далбыковым и подоспевшей собственницей имущества.



Подозреваемыми оказались жители села Олой. Сейчас с ними работают дознаватели. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



За оказание содействия полиции и активную гражданскую позицию руководство отдела МВД поощрит Алексея Далбыкова.





