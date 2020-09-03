В Иркутской области поймали закладчика синтетики

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Наркосбытчика задержали при поддержке спецподразделения «Гром»



Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков и представители УФСБ при поддержке спецподразделения «Гром» задержали в Куйтуне подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков.



Мужчина через сеть закладок распространял синтетику на территории посёлка Куйтун. Координаты тайников наркоманам он сообщал по телефону, деньги просил перевести на счёт. В некоторых случаях запрещённые вещества подозреваемый передавал лично.



В ходе обыска в его доме полицейские обнаружили жидкость тёмно-зелёного цвета, которая по предварительной информации, является экстрактом маковой соломы, наркотика растительного происхождения. Изъятое вещество направлено на исследование.



В отношении ранее судимого 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





