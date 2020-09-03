Ещё один мужчина отравился угарным газом
2 сентября около 8 часов вечера очевидцы сообщили о пожаре в двухэтажном жилом доме в 60 квартале Ангарска. К месту были направлены три единицы техники и 12 пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Горела трёхкомнатная квартира на втором этаже – в огне были комната и балкон, наблюдалось сильное задымление в подъезде. До прибытия пожарных из соседних квартир самостоятельно вышли 18 человек, включая шесть детей.
Звеном газодымозащитной службы в ванной обнаружило умершего мужчину 1971 года рождения, в кухне – мужчину 1957 года рождения, получившего отравление угарным газом. Он был доставлен в больницу.
На ликвидацию пожара потребовалось восемь минут, его общая площадь составила 20 квадратных метров. По предварительной версии, его причиной могло стать неосторожное обращение с огнём при курении. Распространению огня способствовало позднее его обнаружение.
По словам экспертов, максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420°С. Попав на матрас, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг может тлеть от 1 до 4 часов с выделением ядовитых продуктов горения, затем воспламеняется. Чтобы потерять сознание, человеку достаточно нескольких вдохов.
Ангарчанин погиб в ванной из-за непотушенной сигареты
Происшествия, Фото:
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