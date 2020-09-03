В Тункинском районе Бурятии обнаружили нарушения на детских аттракционах

Происшествия, Фото: пресс-служба Гостехнадзора РБ

Собственников обязали устранить выявленные нарушения



В Тункинском районе Бурятии прошли рейды по выявлению аттракционов, использующихся с нарушением требований к их техническому состоянию и эксплуатации. Мероприятия проводились Гостехнадзором республики в рамках планового задания.



На территории курорта «Аршан» были обнаружены действующие надувные аттракционы, нарушающие обязательные требования к их эксплуатации.



В отношении собственников аттракционов Гостехнадзором Бурятии были вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, на основании материалов рейдовых мероприятий прокурором района в отношении эксплуатантов аттракционов вынесены представления об устранении выявленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

