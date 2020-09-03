Собственников обязали устранить выявленные нарушения
В Тункинском районе Бурятии прошли рейды по выявлению аттракционов, использующихся с нарушением требований к их техническому состоянию и эксплуатации. Мероприятия проводились Гостехнадзором республики в рамках планового задания.
На территории курорта «Аршан» были обнаружены действующие надувные аттракционы, нарушающие обязательные требования к их эксплуатации.
В отношении собственников аттракционов Гостехнадзором Бурятии были вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, на основании материалов рейдовых мероприятий прокурором района в отношении эксплуатантов аттракционов вынесены представления об устранении выявленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
В Тункинском районе Бурятии обнаружили нарушения на детских аттракционах
Происшествия, Фото:
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