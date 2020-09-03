Пьяный забайкалец напал на полицейского в поезде

Мужчина возвращался с вахты



32-летний житель Могочинского района Забайкальского края осуждён за нападение на сотрудника транспортной полиции.



Всё произошло в мае 2020 года, когда мужчина возвращался домой на пассажирском поезде после вахтовой работы. Он был пьян, за что транспортный полицейский начал составлять протокол.



Забайкалец отказался предоставить свои документы и ударил сотрудника полиции.



- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

