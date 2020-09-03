Холодную воду отключат до 21 часа
Сегодня на улице Бабушкина в Улан-Удэ с 13 до 21 часа будет отключено холодное водоснабжение. Причина в аварийно-восстановительных работах, сообщили в МУП «Водоканал».
Без воды останутся жители домов по адресам:
ул. Бабушкина 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75; ул. Пирогова 34; бульвар К. Маркса 29а; ул. Овражная 15, 24. А также жилые дома частного сектора по улицам Пирогова, Переездная, Красноярская, Овражная.
Подвоз воды будет организован во дворе дома на ул. Пирогова, 34.
- Если будут просьбы жителей, то водовозная машина может переехать на другое место. Жители домов, где будет отключение, предупреждены, - отметили в МУП «Водоканал».
В Улан-Удэ на Бабушкина почти весь день не будет воды
Происшествия, Фото:
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