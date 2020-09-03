В Бурятии вальщик рубил неклеймёные деревья

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Он не успел вывезти древесину до проверки



В Иволгинском районе Бурятии лесники проверили действующую лесосеку. Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако в ходе осмотра лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья.



Оказалось, что вальщик ради прибыли заготовил деревья, не предназначенные для рубки, и не успел их вывезти. Он заготовил около 11 кубометров древесины в защитных лесах.



Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 188 тысяч рублей.



- Незаконно заготовленная древесина, автомобиль и бензопила были изъяты. Все материалы переданы в ОМВД по Иволгинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

