На деньги с банковских карт он купил друзьям еду
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с использованием электронного средства платежа.
18-летний горожанин на улице Павлова нашел кошёлек. Ранее он был украден из автомобиля 29-летней улан-удэнки, которая, оставив окно машины открытым, ушла в гости к подруге.
Молодой человек обнаружил в кошельке банковские карты с бесконтактной системой расчёта. Он решил воспользоваться ими и за день потратил 14 тысяч рублей на покупку продуктов для себя и своих друзей.
- Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В июле был осуждён за грабеж, ему назначено наказание в виде обязательных работ, которые он ещё не отбыл. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец подобрал выброшенный вором кошелёк и потратил 14 тысяч
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