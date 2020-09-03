Улан-удэнец подобрал выброшенный вором кошелёк и потратил 14 тысяч

На деньги с банковских карт он купил друзьям еду



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с использованием электронного средства платежа.



18-летний горожанин на улице Павлова нашел кошёлек. Ранее он был украден из автомобиля 29-летней улан-удэнки, которая, оставив окно машины открытым, ушла в гости к подруге.



Молодой человек обнаружил в кошельке банковские карты с бесконтактной системой расчёта. Он решил воспользоваться ими и за день потратил 14 тысяч рублей на покупку продуктов для себя и своих друзей.



- Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В июле был осуждён за грабеж, ему назначено наказание в виде обязательных работ, которые он ещё не отбыл. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

