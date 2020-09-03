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04 сентября

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Трижды отсидевший житель Бурятии попался на серии краж из дач

Трижды отсидевший житель Бурятии попался на серии краж из дач
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Рецидивист арендовал дом в СНТ и обкрадывал своих соседей

В Заиграевском районе Бурятии сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в серии краж в садоводческом товариществе. В ходе следствия по факту кражи в одном из дачных домов вор признался ещё в четырёх эпизодах хищения.

Установлено, что за полторы недели 35-летний мужчина, арендовавший дом в СНТ, украл у владельцев дач и продал велосипед, глубинные насосы и сотовый телефон. Кроме того, он сдал в пункты приёма металла около десятка металлических бочек и ёмкостей, демонтированные печное литье и комплектующие. Общая сумма ущерба составила около 32 тысяч рублей.

- Подозреваемый нигде не работает. Ранее он был неоднократно судим за имущественные и наркопреступления, а также преступления против жизни и здоровья, трижды отбывал наказание в местах лишения свободы. И очередные преступления совершил, будучи обвиняемым в серии краж в Железнодорожном районе. Это уголовное дело уже направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.
кража
 
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