Трижды отсидевший житель Бурятии попался на серии краж из дач

Рецидивист арендовал дом в СНТ и обкрадывал своих соседей



В Заиграевском районе Бурятии сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в серии краж в садоводческом товариществе. В ходе следствия по факту кражи в одном из дачных домов вор признался ещё в четырёх эпизодах хищения.



Установлено, что за полторы недели 35-летний мужчина, арендовавший дом в СНТ, украл у владельцев дач и продал велосипед, глубинные насосы и сотовый телефон. Кроме того, он сдал в пункты приёма металла около десятка металлических бочек и ёмкостей, демонтированные печное литье и комплектующие. Общая сумма ущерба составила около 32 тысяч рублей.



- Подозреваемый нигде не работает. Ранее он был неоднократно судим за имущественные и наркопреступления, а также преступления против жизни и здоровья, трижды отбывал наказание в местах лишения свободы. И очередные преступления совершил, будучи обвиняемым в серии краж в Железнодорожном районе. Это уголовное дело уже направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

