Мужчина сам променял условное осуждение на колонию
Жителя Хоринского района за уклонение от исполнения возложенных судом обязанностей направили в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В декабре 2019 года Хоринский районный суд осудил 40-летнего жителя посёлка Ойбонт. Мужчина был признан виновным в уклонении от административного надзора. Ему назначено 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Он должен был являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию раз в месяц, не менять место жительства без уведомления.
Мужчина обязанности не исполнял, на регистрацию не приходил, без уведомления сменил место жительства, скрылся от контроля. В результате сотрудники уголовно-исполнительной инспекции искали мужчину.
Хоринский районный суд отменил условное наказание и назначил 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Бегавшего от надзора жителя Бурятии отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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