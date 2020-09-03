Бегавшего от надзора жителя Бурятии отправили в колонию

Мужчина сам променял условное осуждение на колонию



Жителя Хоринского района за уклонение от исполнения возложенных судом обязанностей направили в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В декабре 2019 года Хоринский районный суд осудил 40-летнего жителя посёлка Ойбонт. Мужчина был признан виновным в уклонении от административного надзора. Ему назначено 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Он должен был являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию раз в месяц, не менять место жительства без уведомления.



Мужчина обязанности не исполнял, на регистрацию не приходил, без уведомления сменил место жительства, скрылся от контроля. В результате сотрудники уголовно-исполнительной инспекции искали мужчину.



Хоринский районный суд отменил условное наказание и назначил 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

