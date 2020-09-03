В Улан-Удэ нет холодной воды в многоквартирном доме

Произошла утечка



Сегодня ночью в 03:25 в Улан-Удэ произошла утечка холодной воды на стальной трубе и выход воды в колодце на улице Буйко. В результате холодной воды с утра лишились жители многоквартирного дома по ул. Буйко 25а.



Проведение земляных работ и устранение аварии запланировано на сегодня.



- Подвоз воды организован, - сообщают оперативные службы города.

