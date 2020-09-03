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В Улан-Удэ нет холодной воды в многоквартирном доме

В Улан-Удэ нет холодной воды в многоквартирном доме
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошла утечка

Сегодня ночью в 03:25 в Улан-Удэ произошла утечка холодной воды на стальной трубе и выход воды в колодце на улице Буйко. В результате холодной воды с утра лишились жители многоквартирного дома по ул. Буйко 25а.

Проведение земляных работ и устранение аварии запланировано на сегодня.

- Подвоз воды организован, - сообщают оперативные службы города. 
отключение воды
 
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