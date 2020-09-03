Произошла утечка
Сегодня ночью в 03:25 в Улан-Удэ произошла утечка холодной воды на стальной трубе и выход воды в колодце на улице Буйко. В результате холодной воды с утра лишились жители многоквартирного дома по ул. Буйко 25а.
Проведение земляных работ и устранение аварии запланировано на сегодня.
- Подвоз воды организован, - сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ нет холодной воды в многоквартирном доме
Происшествия, Фото:
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