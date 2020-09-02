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В Иркутской области за лето в лесах потерялись 25 человек

В Иркутской области за лето в лесах потерялись 25 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Двое до сих пор не найдены

В Иркутской области накануне вблизи села Зяба в Братском районе искали 63-летнюю братчанку. Женщина вышла в лес собирать ягоды, в этой местности она была впервые. Пройдя некоторое расстояние, она поняла, что уже не может найти дорогу обратно.

К счастью, женщина смогла дозвониться до близких и рассказать о случившемся. Работы по поиску сборщицы дикоросов были начаты с того места, где она вошла в лес. Спасатели обследовали порядка 14 километров леса на автомобиле, а затем три – пешком. Женщина была найдена в удовлетворительном состоянии и передана родственникам.

Также в Черемховском районе в течение нескольких суток проводились работы по поиску 33-летнего мужчины. По имеющейся информации, потерявшийся должен был находиться в базовом лагере сборщиков кедрового ореха в десяти километрах от сена Онот, но в какой-то момент пропал. Средства связи у него отсутствовали.

- После определения зоны поиска, было принято решение проводить сплошное прочесывание местности возле базового лагеря. Спасатели, волонтеры и местные жители, выстроившись в ряды на расстоянии десяти метров друг от друга, обследовали территорию в нескольких направлениях. Ситуация осложнялась проливным дождем, который скрывал следы, искажал направление и силу подаваемых звуковых сигналов. В общей сложности поиски велись в течение двух суток. При очередном сеансе связи была получена информация о том, что мужчина самостоятельно вышел к населенному пункту, - рассказал спасатель Юго-Западного поисково-спасательного отряда ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Александр Ершов.

С 1 мая в лесах региона было проведено 20 поисково-спасательных работ, в ходе которых 25 человек было спасено, двое до сих пор не найдены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Лес пропавшие без вести
 
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