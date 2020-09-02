Двое до сих пор не найдены
В Иркутской области накануне вблизи села Зяба в Братском районе искали 63-летнюю братчанку. Женщина вышла в лес собирать ягоды, в этой местности она была впервые. Пройдя некоторое расстояние, она поняла, что уже не может найти дорогу обратно.
К счастью, женщина смогла дозвониться до близких и рассказать о случившемся. Работы по поиску сборщицы дикоросов были начаты с того места, где она вошла в лес. Спасатели обследовали порядка 14 километров леса на автомобиле, а затем три – пешком. Женщина была найдена в удовлетворительном состоянии и передана родственникам.
Также в Черемховском районе в течение нескольких суток проводились работы по поиску 33-летнего мужчины. По имеющейся информации, потерявшийся должен был находиться в базовом лагере сборщиков кедрового ореха в десяти километрах от сена Онот, но в какой-то момент пропал. Средства связи у него отсутствовали.
- После определения зоны поиска, было принято решение проводить сплошное прочесывание местности возле базового лагеря. Спасатели, волонтеры и местные жители, выстроившись в ряды на расстоянии десяти метров друг от друга, обследовали территорию в нескольких направлениях. Ситуация осложнялась проливным дождем, который скрывал следы, искажал направление и силу подаваемых звуковых сигналов. В общей сложности поиски велись в течение двух суток. При очередном сеансе связи была получена информация о том, что мужчина самостоятельно вышел к населенному пункту, - рассказал спасатель Юго-Западного поисково-спасательного отряда ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Александр Ершов.
С 1 мая в лесах региона было проведено 20 поисково-спасательных работ, в ходе которых 25 человек было спасено, двое до сих пор не найдены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области за лето в лесах потерялись 25 человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Двое до сих пор не найдены
Котёнка выкинули из окна бани
Мужчину вычислили, и возбудили уголовное дело
Обнаруженный нефрит стал собственностью государства
Мужчина получил 17 лет
Информация от очевидца проверяется
Задержанному 38 лет
Подозреваемый в убийстве задержан
Один из филиалов МФЦ закрывается на дезинфекцию
Владелица телефона вспомнила о нём через 15 минут
Заболели работники санатория и отдыхавшие
В Бурятии лесных пожаров нет
Момент кражи в магазине одежды сняла камера видеонаблюдения
Стая бродячих собак «захватила» парк «Юбилейный»
Пожар произошёл в селе Усть-Заган