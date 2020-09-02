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В Улан-Удэ котёнка выбросили со второго этажа

В Улан-Удэ котёнка выбросили со второго этажа
Происшествия,  Фото:anonim__03
Котёнка выкинули из окна бани

Улан-удэнцев возмутил случай жестокого обращения с животным, описанный в паблике «Аноним 03» в Instagram. Автор поста рассказывает о том, что они проходили мимо общественной бани и увидели, как котёнка швырнули из окна второго этажа. На вид котёнку около трёх месяцев. 

- Ударилась об угол бетона. Взяли кошку с собой и отвели к ветеринару, сказали, что сотрясение и сильный ушиб задней лапы. Пожалуйста, любите животных, которых вы приютили, - пишет горожанин.

Житель Улан-Удэ просит тех, кто готов взять животное себе, отписаться в комментариях к записи. «Кошка хорошая, к лотку приучена, ищем ей хозяина с добрым и нежным сердцем», - говорится в сообщении.

Под постом горожане осудили поведение неизвестных, выбросивших из окна котёнка: «Что за беспредел!? Того, кто кинул котёнка с окна, самого бы швырнуть», «Сейчас есть статья за жестокое обращение с животными! Смело можно подать!», «Бедняжка! Найдитесь, любящие хозяева».

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