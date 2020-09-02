Мужчину вычислили, и возбудили уголовное дело
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при получении пособия по безработице.
Транспортные полицейские выяснили, что 49-летний житель Кабанского района Бурятии, состоя в качестве безработного в Центре занятости населения, полгода получал пособие по безработице. Одновременно мужчина трудоустроился по договору гражданско-правового характера в одно из предприятий Улан-Удэ.
Размер незаконно полученного пособия по безработице составил более 60 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, которое наказывается исправительными работами на срок до года, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Житель Бурятии полгода незаконно получал пособие по безработице
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Двое до сих пор не найдены
Котёнка выкинули из окна бани
Мужчину вычислили, и возбудили уголовное дело
Обнаруженный нефрит стал собственностью государства
Мужчина получил 17 лет
Информация от очевидца проверяется
Задержанному 38 лет
Подозреваемый в убийстве задержан
Один из филиалов МФЦ закрывается на дезинфекцию
Владелица телефона вспомнила о нём через 15 минут
Заболели работники санатория и отдыхавшие
В Бурятии лесных пожаров нет
Момент кражи в магазине одежды сняла камера видеонаблюдения
Стая бродячих собак «захватила» парк «Юбилейный»
Пожар произошёл в селе Усть-Заган