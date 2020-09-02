Житель Бурятии полгода незаконно получал пособие по безработице

Мужчину вычислили, и возбудили уголовное дело



В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при получении пособия по безработице.



Транспортные полицейские выяснили, что 49-летний житель Кабанского района Бурятии, состоя в качестве безработного в Центре занятости населения, полгода получал пособие по безработице. Одновременно мужчина трудоустроился по договору гражданско-правового характера в одно из предприятий Улан-Удэ.



Размер незаконно полученного пособия по безработице составил более 60 тысяч рублей.



- Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, которое наказывается исправительными работами на срок до года, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

