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Житель Бурятии полгода незаконно получал пособие по безработице

Житель Бурятии полгода незаконно получал пособие по безработице
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину вычислили, и возбудили уголовное дело

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при получении пособия по безработице.

Транспортные полицейские выяснили, что 49-летний житель Кабанского района Бурятии, состоя в качестве безработного в Центре занятости населения, полгода получал пособие по безработице. Одновременно мужчина трудоустроился по договору гражданско-правового характера в одно из предприятий Улан-Удэ.

Размер незаконно полученного пособия по безработице составил более 60 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, которое наказывается исправительными работами на срок до года, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
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