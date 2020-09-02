В Иркутске нашли две тонны бесхозного нефрита

Происшествия, Фото: из архива

Обнаруженный нефрит стал собственностью государства



В Иркутске обнаружили более двух тонн нефрита-сырца. Природный минерал хранился на стоянке для грузового автотранспорта в Ленинском районе.



Установить собственника имущества не удалось.



- Прокурор района в интересах РФ направил в Кировский районный суд Иркутска заявление о признании природного минерала бесхозным и обращении его в собственность Российской Федерации, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.



Требования прокурора были удовлетворены в полном объёме.

