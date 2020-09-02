Обнаруженный нефрит стал собственностью государства
В Иркутске обнаружили более двух тонн нефрита-сырца. Природный минерал хранился на стоянке для грузового автотранспорта в Ленинском районе.
Установить собственника имущества не удалось.
- Прокурор района в интересах РФ направил в Кировский районный суд Иркутска заявление о признании природного минерала бесхозным и обращении его в собственность Российской Федерации, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Требования прокурора были удовлетворены в полном объёме.
В Иркутске нашли две тонны бесхозного нефрита
Происшествия, Фото:
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