 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 сентября

01 сентября

Популярное

В Иркутске нашли две тонны бесхозного нефрита

В Иркутске нашли две тонны бесхозного нефрита
Происшествия,  Фото:из архива
Обнаруженный нефрит стал собственностью государства

В Иркутске обнаружили более двух тонн нефрита-сырца. Природный минерал хранился на стоянке для грузового автотранспорта в Ленинском районе.

Установить собственника имущества не удалось.

- Прокурор района в интересах РФ направил в Кировский районный суд Иркутска заявление о признании природного минерала бесхозным и обращении его в собственность Российской Федерации, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Требования прокурора были удовлетворены в полном объёме.
нефрит
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске нашли две тонны бесхозного нефрита
В Иркутске нашли две тонны бесхозного нефрита
Происшествия, 02.09.2020
Обнаруженный нефрит стал собственностью государства
В Бурятии медведь спустился в село
В Бурятии медведь спустился в село
Происшествия, 02.09.2020
Информация от очевидца проверяется
В Улан-Удэ ещё один сотрудник МФЦ подхватил коронавирус
В Улан-Удэ ещё один сотрудник МФЦ подхватил коронавирус
Происшествия, 02.09.2020
Один из филиалов МФЦ закрывается на дезинфекцию
Улан-удэнец прикарманил дорогой смартфон с раковины в уборной
Улан-удэнец прикарманил дорогой смартфон с раковины в уборной
Происшествия, 02.09.2020
Владелица телефона вспомнила о нём через 15 минут
В Иркутской области вспышка коронавируса в санатории «Кедр»
В Иркутской области вспышка коронавируса в санатории «Кедр»
Происшествия, 02.09.2020
Заболели работники санатория и отдыхавшие
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже сумочки. Видео
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже сумочки. Видео
Происшествия, 02.09.2020
Момент кражи в магазине одежды сняла камера видеонаблюдения
В Улан-Удэ стая собак терроризирует гуляющих в парке
В Улан-Удэ стая собак терроризирует гуляющих в парке
Происшествия, 02.09.2020
Стая бродячих собак «захватила» парк «Юбилейный»
В Бурятии сгорел жилой дом
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 02.09.2020
Пожар произошёл в селе Усть-Заган
В Бурятии рыбак отошёл от друзей и пропал
В Бурятии рыбак отошёл от друзей и пропал
Происшествия, 02.09.2020
Рыбака ищут родные и полицейские

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^