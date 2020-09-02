Житель Иркутской области сжёг в печи ребёнка-инвалида

Мужчина получил 17 лет



Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который с особой жестокостью убил девочку-инвалида.



Мужчина жил в городе Зима с женщиной и двумя её несовершеннолетними детьми, одна из них была инвалидом детства. В свободное от работы время нередко мужчина злоупотреблял спиртными напитками, в связи с чем сожители часто ссорились.



Вечером в апреле 2019 года мужчина находился у себя дома. Сожительница ушла по делам, поручив ему присматривать за дочерью-инвалидом. Пьяный мужчину достал девочку из детской кровати, бросил ребёнка в топку, заложил печь дровами и поджёг.



Мужчину осудили на 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.



