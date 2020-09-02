Мужчина получил 17 лет
Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который с особой жестокостью убил девочку-инвалида.
Мужчина жил в городе Зима с женщиной и двумя её несовершеннолетними детьми, одна из них была инвалидом детства. В свободное от работы время нередко мужчина злоупотреблял спиртными напитками, в связи с чем сожители часто ссорились.
Вечером в апреле 2019 года мужчина находился у себя дома. Сожительница ушла по делам, поручив ему присматривать за дочерью-инвалидом. Пьяный мужчину достал девочку из детской кровати, бросил ребёнка в топку, заложил печь дровами и поджёг.
Мужчину осудили на 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.
Житель Иркутской области сжёг в печи ребёнка-инвалида
Происшествия, Фото:
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