Житель Иркутской области гулял с мешком марихуаны

Происшествия, Фото: из архива

Задержанному 38 лет



В Усолье-Сибирском полицейские задержали мужчину, гуляющего с крупной партией наркотиков.



Полицейские заметили подозрительного мужчину около дома по улице Глиняный карьер. В ходе личного досмотра у него в мешке обнаружили вещество зелёного цвета со специфическим запахом. Проведённая экспертиза подтвердила, что это более килограмма марихуаны.



В настоящее время в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

