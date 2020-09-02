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Житель Иркутской области гулял с мешком марихуаны

Житель Иркутской области гулял с мешком марихуаны
Происшествия,  Фото:из архива
Задержанному 38 лет

В Усолье-Сибирском полицейские задержали мужчину, гуляющего с крупной партией наркотиков.

Полицейские заметили подозрительного мужчину около дома по улице Глиняный карьер. В ходе личного досмотра у него в мешке обнаружили вещество зелёного цвета со специфическим запахом. Проведённая экспертиза подтвердила, что это более килограмма марихуаны.

В настоящее время в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
наркотики
 
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