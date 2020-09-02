 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 сентября

01 сентября

Популярное

Пропавшая в Иркутской области девушка найдена убитой

Пропавшая в Иркутской области девушка найдена убитой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подозреваемый в убийстве задержан

28-летняя жительница Тулуна, без вести пропавшая в конце августа, найдена мёртвой. Её убили

Сотрудники уголовного розыска доставили в отдел полиции 26-летнего мужчину, которому инкриминируется убийство.

- Погибшая девушка с ножевыми ранениями была обнаружена в ходе проведения поисковых мероприятий. Как установили оперативники, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник отвез тело в лес, а личные вещи выбросил в реку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело.

пропавшие без вести смерть убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ещё один сотрудник МФЦ подхватил коронавирус
В Улан-Удэ ещё один сотрудник МФЦ подхватил коронавирус
Происшествия, 02.09.2020
Один из филиалов МФЦ закрывается на дезинфекцию
Улан-удэнец прикарманил дорогой смартфон с раковины в уборной
Улан-удэнец прикарманил дорогой смартфон с раковины в уборной
Происшествия, 02.09.2020
Владелица телефона вспомнила о нём через 15 минут
В Иркутской области вспышка коронавируса в санатории «Кедр»
В Иркутской области вспышка коронавируса в санатории «Кедр»
Происшествия, 02.09.2020
Заболели работники санатория и отдыхавшие
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже сумочки. Видео
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже сумочки. Видео
Происшествия, 02.09.2020
Момент кражи в магазине одежды сняла камера видеонаблюдения
В Улан-Удэ стая собак терроризирует гуляющих в парке
В Улан-Удэ стая собак терроризирует гуляющих в парке
Происшествия, 02.09.2020
Стая бродячих собак «захватила» парк «Юбилейный»
В Бурятии сгорел жилой дом
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 02.09.2020
Пожар произошёл в селе Усть-Заган
В Бурятии рыбак отошёл от друзей и пропал
В Бурятии рыбак отошёл от друзей и пропал
Происшествия, 02.09.2020
Рыбака ищут родные и полицейские
Иркутянка перевела лжеврачу более 100 тысяч
Иркутянка перевела лжеврачу более 100 тысяч
Происшествия, 02.09.2020
Женщину напугали плохим анализом крови
В Бурятии произошло больше 90 ДТП с мотоциклистами
В Бурятии произошло больше 90 ДТП с мотоциклистами
Происшествия, 02.09.2020
В республике проходит операция «Мотоцикл»
В Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист
В Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист
Происшествия, 02.09.2020
Авария произошла в центре города
Улан-удэнец обокрал мать и маленькую дочку
Улан-удэнец обокрал мать и маленькую дочку
Происшествия, 02.09.2020
Мать и бывшая жена мужчины просили не щадить его в суде

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^