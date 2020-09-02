Подозреваемый в убийстве задержан
28-летняя жительница Тулуна, без вести пропавшая в конце августа, найдена мёртвой. Её убили
Сотрудники уголовного розыска доставили в отдел полиции 26-летнего мужчину, которому инкриминируется убийство.
- Погибшая девушка с ножевыми ранениями была обнаружена в ходе проведения поисковых мероприятий. Как установили оперативники, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник отвез тело в лес, а личные вещи выбросил в реку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело.
Пропавшая в Иркутской области девушка найдена убитой
Происшествия, Фото:
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