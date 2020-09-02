Пропавшая в Иркутской области девушка найдена убитой

Подозреваемый в убийстве задержан



28-летняя жительница Тулуна, без вести пропавшая в конце августа, найдена мёртвой. Её убили



Сотрудники уголовного розыска доставили в отдел полиции 26-летнего мужчину, которому инкриминируется убийство.



- Погибшая девушка с ножевыми ранениями была обнаружена в ходе проведения поисковых мероприятий. Как установили оперативники, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник отвез тело в лес, а личные вещи выбросил в реку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело.



