Владелица телефона вспомнила о нём через 15 минут
16 августа в отдел полиции №1 обратилась 24-летняя улан-удэнка. Девушка вечером отдыхала с подругой в баре. На раковине в уборной комнате она забыла дорогой телефон стоимостью в 50 тысяч.
О мобильном девушка вспомнила через 15 минут, но телефона в помещении уже не было.
Полицейские выяснили, что во время кражи в заведении, помимо подруг, были двое молодых людей. Приятели расплачивались банковскими картами. Полицейские установили личности держателей счетов, а вскоре выяснили, что кражу совершил один из них. 21-летний вор ранее был условно осуждён за наркопреступление. Телефон у него изъят.
По словам парня, чужим гаджетом он планировал пользоваться сам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
По информации МВД по Бурятии
Улан-удэнец прикарманил дорогой смартфон с раковины в уборной
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