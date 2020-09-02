Заболели работники санатория и отдыхавшие
В санатории «Кедр» в городе Саянск Иркутской области зафиксирована вспышка коронавируса. С 25 по 31 августа заболели четыре работника санатория и трое отдыхавших пенсионеров из Усть-Илимска.
Генеральный директор ООО «Санаторий «Кедр» Александр Попов сообщил, ароводится уборка и дезинфекция. Установлены дозаторы с антисептиками. Допуск в санаторий сотрудников через «входные фильтры», включающие термометрию.
На текущий момент из 168 человек сотрудников санатория протестированы 120 человек.
- Чтобы оградить город от распространения инфекции, необходимо принять самые строгие меры, – отметил мэр Саянска Олег Боровский. – Необходимо выявление всех контактных лиц, проведение тестирования.
Нужно проводить тестирование всех, кто проходит лечение в санатории, и отъезд их домой – после получения отрицательных результатов. Санаторию необходимо выполнить все предписания Роспотребнадзора.
- Невыполнение предписаний повлечет закрытие санатория, – предупредил мэр.
- Инфекцию нужно купировать, – отметил прокурор Вячеслав Понамарчук.
В протоколе, принятом по итогам заседания по данной ситуации, зафиксировано, что нужно провести тестирование на COVID-19 всех отдыхающих и сотрудников ООО «Санаторий «Кедр». Должен быть выявлен полный круг контактных лиц, которым также нужно пройти обследование.
По информации администрации Саянска
В Иркутской области вспышка коронавируса в санатории «Кедр»
Происшествия, Фото:
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