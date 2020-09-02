В Бурятии лесных пожаров нет
В лесах Бурятии за последние сутки очагов возгорания не обнаружено. На территории Бурятии возможно задымление, связанное с лесными пожарами в соседних регионах, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Непростая ситуация складывается в Иркутской области и Красноярском крае. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 1 августа в Красноярском крае проводились работы по тушению 21 лесного пожара на общей площади 83, 5 тыс га. В Иркутской области - 6 пожаров на площади 11 тыс га.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 526 лесных пожаров на общей площади 89, 9 тыс га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 590 лесных пожаров на общей площади 226 тыс га.
Обо всех возгораниях в лесах сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
Дым над Бурятией принесло из других регионов
Происшествия, Фото:
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