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В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже сумочки. Видео

В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже сумочки. Видео
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Момент кражи в магазине одежды сняла камера видеонаблюдения

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают подозреваемую в краже из магазина одежды в торговом центре People's Park.

Преступление произошло вечером 26 августа. Неизвестная украла дамскую сумку, которую посетительница оставила на вешалке. В сумке лежали банковские карты, косметика, две флеш-карты и связка ключей. Ущерб составил четыре тысячи рублей. Сама владелица сумочки этот момент находилась в примерочной, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


видео - МВД по Бурятии 

Приметы подозреваемой: женщина европейской внешности, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см.

Была одета: тёмный спортивный костюм с белой надписью на груди, солнцезащитные очки. На лице медицинская маска.

При наличии какой-либо информации о данной гражданке или её местонахождении полиция просит сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)31-00-31, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).

кража
 
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