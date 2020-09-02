Стая бродячих собак «захватила» парк «Юбилейный»
В парке «Юбилейный» в Улан-Удэ отдыхающим не даёт прохода стая бездомных собак. Об этом рассказал очевидец, чьи слова опубликованы в паблике Сrimburyatia.ru.
- В парке «Юбилейный» беспределит стая собак. В месте отдыха горожан поселилась стая собак. Их около 12 особей, - говорится в сообщении.
Собаки не просто живут в парке, но и ведут себя агрессивно с прохожими. Они налетают на людей.
- В администрации Октябрьского района Улан-Удэ никак не реагируют,- заявил возмущённый житель Улан-Удэ.
В администрации Улан-Удэ среагировали на эту жалобу.
- Ваша заявка принята! В ближайшие пять дней на место для отлова выедет подрядная организация по отлову безнадзорных животных, - написали представители мэрии в комментариях.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которому здоровых безнадзорных собак больше не усыпляют. Животные должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены обратно.
Прежний подрядчик ООО «МИК», который должен был отловить больше двух тысяч собак до конца года, объявил о прекращении работы. Сейчас работами временно занимается другая фирма – ИП Степанов А.А.
Временному подрядчику по поводу собак можно звонить по телефону: 679-292
В Улан-Удэ стая собак терроризирует гуляющих в парке
Происшествия, Фото:
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