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В Бурятии сгорел жилой дом

В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл в селе Усть-Заган

1 сентября в 20:30 пожарные прибыли на место пожара в село Усть-Заган Бичурского района Бурятии.

На момент прибытия подразделения дом был полностью охвачен огнём. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

В результате пожара уничтожен дом и веранда на общей площади 67,2 кв. м.

Причина воспламенения – короткое замыкание электросети, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

пожар
 
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