В Бурятии сгорел жилой дом

Пожар произошёл в селе Усть-Заган
1 сентября в 20:30 пожарные прибыли на место пожара в село Усть-Заган Бичурского района Бурятии.
На момент прибытия подразделения дом был полностью охвачен огнём. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.
В результате пожара уничтожен дом и веранда на общей площади 67,2 кв. м.
Причина воспламенения – короткое замыкание электросети, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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