В Бурятии сгорел жилой дом

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл в селе Усть-Заган



1 сентября в 20:30 пожарные прибыли на место пожара в село Усть-Заган Бичурского района Бурятии.



На момент прибытия подразделения дом был полностью охвачен огнём. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.



В результате пожара уничтожен дом и веранда на общей площади 67,2 кв. м.



Причина воспламенения – короткое замыкание электросети, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



