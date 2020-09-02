В Улан-Удэ у неадекватного прохожего нашли синтетический наркотик

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Инцидент произошёл на Ключевской



В Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны патрулировали улицу Ключевская, когда обратили внимание на прохожего. Молодой человек вёл себя неадекватно, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



В ходе проверки документов парень попытался незаметно выбросить небольшой пакетик с порошком белого цвета.



Экспертиза подтвердила, что вещество в пакетике – это синтетический наркотик, а сам молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.



Задержанный – 20-летний улан-удэнец. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



