Инцидент произошёл на Ключевской
В Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны патрулировали улицу Ключевская, когда обратили внимание на прохожего. Молодой человек вёл себя неадекватно, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В ходе проверки документов парень попытался незаметно выбросить небольшой пакетик с порошком белого цвета.
Экспертиза подтвердила, что вещество в пакетике – это синтетический наркотик, а сам молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.
Задержанный – 20-летний улан-удэнец. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В Улан-Удэ у неадекватного прохожего нашли синтетический наркотик
Происшествия, Фото:
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