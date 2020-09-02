Сено горело в местности Сенопункт
Вчера, 1 сентября в местности Сенопункт, что находится в 18 км от села Кырен Тункинского района Бурятии очевидцы обнаружили горящее сено.
Предположительно, возгорание произошло на прицепе трактора. Неизвестный тракторист скинул горящее сено с прицепа и уехал. Когда на место прибыл пожарный расчёт, на месте никого не было.
Площадь возгорания составила 30 кв. метров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии неизвестный бросил горящее сено и уехал
Происшествия, Фото:
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