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В Бурятии неизвестный бросил горящее сено и уехал

В Бурятии неизвестный бросил горящее сено и уехал
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Сено горело в местности Сенопункт

Вчера, 1 сентября в местности Сенопункт, что находится в 18 км от села Кырен Тункинского района Бурятии очевидцы обнаружили горящее сено.

Предположительно, возгорание произошло на прицепе трактора. Неизвестный тракторист скинул горящее сено с прицепа и уехал. Когда на место прибыл пожарный расчёт, на месте никого не было.

Площадь возгорания составила 30 кв. метров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожар
 
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