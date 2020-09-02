В Бурятии неизвестный бросил горящее сено и уехал

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Сено горело в местности Сенопункт



Вчера, 1 сентября в местности Сенопункт, что находится в 18 км от села Кырен Тункинского района Бурятии очевидцы обнаружили горящее сено.



Предположительно, возгорание произошло на прицепе трактора. Неизвестный тракторист скинул горящее сено с прицепа и уехал. Когда на место прибыл пожарный расчёт, на месте никого не было.



Площадь возгорания составила 30 кв. метров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

