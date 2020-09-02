Иркутянка перевела лжеврачу более 100 тысяч

Женщину напугали плохим анализом крови



Несколько дней назад в отдел полиции обратилась 68-летняя иркутянка. Женщине позвонила неизвестная, представилась врачом и сообщила, что у пенсионерки плохой анализ крови, ей срочно необходимо приобрести лекарство.



Жертву уверили, что лекарство быстро поправит её здоровье. Пенсионерка незамедлительно отправилась к ближайшему банкомату и перевела указанную сумму на счет аферистки. Сразу после этого номер лжеврача оказался недоступен.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

