Женщину напугали плохим анализом крови
Несколько дней назад в отдел полиции обратилась 68-летняя иркутянка. Женщине позвонила неизвестная, представилась врачом и сообщила, что у пенсионерки плохой анализ крови, ей срочно необходимо приобрести лекарство.
Жертву уверили, что лекарство быстро поправит её здоровье. Пенсионерка незамедлительно отправилась к ближайшему банкомату и перевела указанную сумму на счет аферистки. Сразу после этого номер лжеврача оказался недоступен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянка перевела лжеврачу более 100 тысяч
Происшествия, Фото:
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