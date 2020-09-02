В республике проходит операция «Мотоцикл»
С начала года в Бурятии зарегистрировано 94 ДТП с участием мототехники, в результате которых 73 человека получили травмы, пятеро погибли. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
С 1 по 10 сентября в республике проходит заключительный этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».
Наряды ДПС нацелены на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов, выявление лиц, управляющих мототехникой без водительского удостоверения или регистрационных знаков, а также находящихся в состоянии опьянения.
Всего с начала операции, с апреля по август 2020 года, в Бурятии было вынесено более 2600 административных материалов, в том числе:
- за управление транспортным средством в состоянии опьянения - 331;
- за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством - 660;
- за управление мотоциклом или мопедом, либо перевозку на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах – 844.
Кроме того, выявлено 67 водителей, которые второй раз попались пьяными за рулём в течение года.
В Бурятии произошло больше 90 ДТП с мотоциклистами
Происшествия, Фото:
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