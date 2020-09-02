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В Бурятии произошло больше 90 ДТП с мотоциклистами

В Бурятии произошло больше 90 ДТП с мотоциклистами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике проходит операция «Мотоцикл»

С начала года в Бурятии зарегистрировано 94 ДТП с участием мототехники, в результате которых 73 человека получили травмы, пятеро погибли. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

С 1 по 10 сентября в республике проходит заключительный этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».

Наряды ДПС нацелены на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов, выявление лиц, управляющих мототехникой без водительского удостоверения или регистрационных знаков, а также находящихся в состоянии опьянения.

Всего с начала операции, с апреля по август 2020 года, в Бурятии было вынесено более 2600 административных материалов, в том числе:

- за управление транспортным средством в состоянии опьянения - 331;

- за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством - 660;

- за управление мотоциклом или мопедом, либо перевозку на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах – 844.

Кроме того, выявлено 67 водителей, которые второй раз попались пьяными за рулём в течение года. 
ДТП мотоциклисты
 
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