На жителя Бурятии возбудили уголовные дела за фирмы-однодневки

Два уголовных дела возбудила Бурятская таможня



Житель Бурятии через подставных лиц создал фирмы, внеся о них сведения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). По этим фактам возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Мужчина привлёк двух знакомых, которые согласились формально стать директорами фирм. На основании документов, составленных от имени лжеруководителей фирм, и предоставленных ими паспортов, фиктивные фирмы были внесены в ЕГРЮЛ.



При этом так называемые директора не участвовали в деятельности фирм. Зато их друг, используя документы от имени фиктивных организаций, планировал заниматься лесозаготовительной деятельностью в Бурятии.



Бурятская таможня в отношении мужчины возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ за образование юридических лиц через подставных лиц. Наказание по статье предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого до одного года, либо принудительные работы сроком до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.

