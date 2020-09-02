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На жителя Бурятии возбудили уголовные дела за фирмы-однодневки

На жителя Бурятии возбудили уголовные дела за фирмы-однодневки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Два уголовных дела возбудила Бурятская таможня

Житель Бурятии через подставных лиц создал фирмы, внеся о них сведения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). По этим фактам возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Мужчина привлёк двух знакомых, которые согласились формально стать директорами фирм. На основании документов, составленных от имени лжеруководителей фирм, и предоставленных ими паспортов, фиктивные фирмы были внесены в ЕГРЮЛ.

При этом так называемые директора не участвовали в деятельности фирм. Зато их друг, используя документы от имени фиктивных организаций, планировал заниматься лесозаготовительной деятельностью в Бурятии.

Бурятская таможня в отношении мужчины возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ за образование юридических лиц через подставных лиц. Наказание по статье предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого до одного года, либо принудительные работы сроком до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Таможня
 
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