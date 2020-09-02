Два уголовных дела возбудила Бурятская таможня
Житель Бурятии через подставных лиц создал фирмы, внеся о них сведения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). По этим фактам возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
Мужчина привлёк двух знакомых, которые согласились формально стать директорами фирм. На основании документов, составленных от имени лжеруководителей фирм, и предоставленных ими паспортов, фиктивные фирмы были внесены в ЕГРЮЛ.
При этом так называемые директора не участвовали в деятельности фирм. Зато их друг, используя документы от имени фиктивных организаций, планировал заниматься лесозаготовительной деятельностью в Бурятии.
Бурятская таможня в отношении мужчины возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ за образование юридических лиц через подставных лиц. Наказание по статье предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого до одного года, либо принудительные работы сроком до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.
На жителя Бурятии возбудили уголовные дела за фирмы-однодневки
Происшествия, Фото:
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