В Бурятии браконьер поймал нерпу сетями

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы



Сотрудники транспортной полиции на озере Байкал поймали 34-летнего жителя посёлка Нижнеангарск Бурятии. У него изъяли моторную лодку, сеть, которая использовалась для незаконного лова, а также 23 хариуса и 14 омулей. В сетях браконьера оказалась и запрещённая к вылову байкальская нерпа.



Общая сумма ущерба, причиненного незаконными действиями браконьера, составила более 115 тысяч рублей.



- Незаконная добыча водных биологических ресурсов влечет уголовную ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.



