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В Бурятии браконьер поймал нерпу сетями

В Бурятии браконьер поймал нерпу сетями
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы

Сотрудники транспортной полиции на озере Байкал поймали 34-летнего жителя посёлка Нижнеангарск Бурятии. У него изъяли моторную лодку, сеть, которая использовалась для незаконного лова, а также 23 хариуса и 14 омулей. В сетях браконьера оказалась и запрещённая к вылову байкальская нерпа.

Общая сумма ущерба, причиненного незаконными действиями браконьера, составила более 115 тысяч рублей.

- Незаконная добыча водных биологических ресурсов влечет уголовную ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

браконьерство нерпы
 
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