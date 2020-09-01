Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы
Сотрудники транспортной полиции на озере Байкал поймали 34-летнего жителя посёлка Нижнеангарск Бурятии. У него изъяли моторную лодку, сеть, которая использовалась для незаконного лова, а также 23 хариуса и 14 омулей. В сетях браконьера оказалась и запрещённая к вылову байкальская нерпа.
Общая сумма ущерба, причиненного незаконными действиями браконьера, составила более 115 тысяч рублей.
- Незаконная добыча водных биологических ресурсов влечет уголовную ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.
В Бурятии браконьер поймал нерпу сетями
Происшествия, Фото:
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