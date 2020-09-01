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В Бурятии женщина обокрала 86-летнего пенсионерка

В Бурятии женщина обокрала 86-летнего пенсионерка
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Воровку поймали росгвардейцы

В Заиграевском районе росгвардейцы задержали подозреваемую в краже денег у 86-летнего пенсионера.

Пропажу денег пенсионер обнаружил после ухода нежданной гостьи. Мужчина сразу сообщил сотрудникам полиции о краже. В ходе патрулирования посёлка Заиграево около магазина сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, схожую с приметами в ориентировке, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанная 38-летняя жительница Заиграево была доставлена в отдел полиции для принятия правового решения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе разбирательства было установлено, что подозреваемая пришла в дом к пожилому одинокому мужчине. Он не был знаком с подозреваемой ранее, но встречал её несколько раз в поселке. В ходе разговора, пока пенсионер отвлекся, женщина из шкафа с одеждой украла деньги и ушла.

кража Росгвардия
 
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