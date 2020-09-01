В Бурятии женщина обокрала 86-летнего пенсионерка

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Воровку поймали росгвардейцы



В Заиграевском районе росгвардейцы задержали подозреваемую в краже денег у 86-летнего пенсионера.



Пропажу денег пенсионер обнаружил после ухода нежданной гостьи. Мужчина сразу сообщил сотрудникам полиции о краже. В ходе патрулирования посёлка Заиграево около магазина сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, схожую с приметами в ориентировке, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанная 38-летняя жительница Заиграево была доставлена в отдел полиции для принятия правового решения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



В ходе разбирательства было установлено, что подозреваемая пришла в дом к пожилому одинокому мужчине. Он не был знаком с подозреваемой ранее, но встречал её несколько раз в поселке. В ходе разговора, пока пенсионер отвлекся, женщина из шкафа с одеждой украла деньги и ушла.



