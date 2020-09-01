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В зоне задымления в Иркутской области восемь сёл

В зоне задымления в Иркутской области восемь сёл
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Иркутской области 13 лесных пожаров

По состоянию на семь часов утра, на территории Иркутской области действуют 13 лесных пожаров в Катангском, Киренском, Усть-Кутском районах на площади 41138 га, из них 4 пожара локализованы на площади 1558 га. Угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты нет.

В минувшие сутки в зоне задымления от лесных пожаров находились 8 населенных пунктов в 2-х районах: в Катангском - села Подволошино, Бур, Ика, Ерема, Преображенка, Ербогачен, деревня Верхне-Калинина, в Мамско-Чунском – посёлок Мама. В самих населенных пунктах задымления не наблюдалось.

Не выявлено превышения гигиенических нормативов - результаты исследования проб озвучили сотрудники управления Роспотребнадзора по Иркутской области. По их информации, в адрес территориальных отделов жалобы и обращения на ухудшение условий проживания в связи с задымлением атмосферного воздуха от граждан не поступали.

1 сентября днем без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. В зоне возможного задымления могут оказаться населенные пункты Катангского, Мамско-Чуйского, Киренского, Казачинско-Ленского, Бодайбинского районов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

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