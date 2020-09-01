И сам пострадал, и чужие автомобили повредил
Накануне, 31 августа, во дворе дома №9 на улице Пирогова в Братске водитель автомобиля Toyota Corona Premio допустил наезд на три припаркованных автомобиля – Toyota Land Cruiser, Nissan Terrano и Chevrolet Captiva. Об этом сообщает ТК «Город».
В происшествии пострадал 33-летний водитель «Короны». Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
- Экспертиза подтвердила наличие у водителя алкогольного опьянения, - отмечает «Город».
По факту ДТП проводится проверка.
В Братске пьяный водитель повредил три припаркованных автомобиля
Происшествия, Фото:
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