 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 сентября

31 августа

Популярное

В Братске пьяный водитель повредил три припаркованных автомобиля

В Братске пьяный водитель повредил три припаркованных автомобиля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
И сам пострадал, и чужие автомобили повредил

Накануне, 31 августа, во дворе дома №9 на улице Пирогова в Братске водитель автомобиля Toyota Corona Premio допустил наезд на три припаркованных автомобиля – Toyota Land Cruiser, Nissan Terrano и Chevrolet Captiva. Об этом сообщает ТК «Город».

В происшествии пострадал 33-летний водитель «Короны». Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

- Экспертиза подтвердила наличие у водителя алкогольного опьянения, - отмечает «Город».

По факту ДТП проводится проверка.
ДТП алкогольное опьянение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале нашли мёртвым матроса теплохода
На Байкале нашли мёртвым матроса теплохода
Происшествия, 01.09.2020
Следователи выясняют причину гибели
Житель Иркутской области убил знакомую обломком кирпича
Житель Иркутской области убил знакомую обломком кирпича
Происшествия, 01.09.2020
Потерпевшая скончалась спустя месяц, несмотря на оказанную медицинскую помощь
В Иркутске дети помогли раскрыть кражу велосипеда
В Иркутске дети помогли раскрыть кражу велосипеда
Происшествия, 01.09.2020
За оказание содействия в обнаружении украденного велосипеда полиция Иркутска в торжественной обстановке вручили школьникам благодарственные письма и ценные подарки
В Бурятии пропал сборщик кедровых шишек
В Бурятии пропал сборщик кедровых шишек
Происшествия, 01.09.2020
Сестра потеряла брата в лесу
В Иркутске ликвидировали наркопритон
В Иркутске ликвидировали наркопритон
Происшествия, 01.09.2020
Квартира принадлежит 37-летнему мужчине
В Бурятии горел автомобиль
В Бурятии горел автомобиль
Происшествия, 01.09.2020
Пожар произошёл в Турунтаево
В Бурятии тушили «пожар» в отделе МВД
В Бурятии тушили «пожар» в отделе МВД
Происшествия, 01.09.2020
По легенде учения, пожар произошёл на втором этаже
Улан-удэнец расплачивался в магазинах поддельными купюрами
Улан-удэнец расплачивался в магазинах поддельными купюрами
Происшествия, 01.09.2020
Продавцы не сумели определить, что деньги фальшивые
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 5300
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 5300
Происшествия, 01.09.2020
COVID-19 подтвердили ещё у четырёх десятков человек
В Улан-Удэ авария привела к отключению света на 19 часов
В Улан-Удэ авария привела к отключению света на 19 часов
Происшествия, 01.09.2020
Без электричества оставался жилой массив в районе ФСК

В Бурятии одних депутатов лишают мандатов, других только журят
В Бурятии одних депутатов лишают мандатов, других только журят
Происшествия, 01.09.2020
Депутаты разных уровней попадаются на недостоверных сведениях о доходах
В Улан-Удэ больше 90 учителей отстранили от работы из-за COVID-19
В Улан-Удэ больше 90 учителей отстранили от работы из-за COVID-19
Происшествия, 31.08.2020
У ещё одного учителя в Улан-Удэ выявили коронавирус

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^