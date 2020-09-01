В Братске пьяный водитель повредил три припаркованных автомобиля

И сам пострадал, и чужие автомобили повредил



Накануне, 31 августа, во дворе дома №9 на улице Пирогова в Братске водитель автомобиля Toyota Corona Premio допустил наезд на три припаркованных автомобиля – Toyota Land Cruiser, Nissan Terrano и Chevrolet Captiva. Об этом сообщает ТК «Город».



В происшествии пострадал 33-летний водитель «Короны». Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.



- Экспертиза подтвердила наличие у водителя алкогольного опьянения, - отмечает «Город».



По факту ДТП проводится проверка.

