Потерпевшая скончалась спустя месяц, несмотря на оказанную медицинскую помощь
В Боханском районе Иркутской области суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
В начале апреля 2013 года в деревне Донская Боханского района мужчина распивал спиртные напитки со своей знакомой. Спустя некоторое время в ходе ссоры он несколько раз ударил женщину по голове обломком кирпича. Через месяц, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 49-летняя потерпевшая скончалась.
- Принятые первоначально меры по раскрытию преступления не принесли результата, а потерпевшая в силу тяжелого состояния здоровья не смогла дать показания, интересующие следствие. Весной 2019 года личность фигуранта дела и его местонахождение были установлены, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
На допросе мужчина рассказал следователям об обстоятельствах совершённого им преступления. Но затем обвиняемый, стремясь избежать уголовной ответственности, выдвинул алиби. Однако следователям удалось собрать дополнительные доказательства - по уголовному делу были произведены обыски по месту жительства, проведены более 10 судебных экспертиз.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Житель Иркутской области убил знакомую обломком кирпича
Происшествия, Фото:
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