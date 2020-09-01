За оказание содействия в обнаружении украденного велосипеда полиция Иркутска в торжественной обстановке вручили школьникам благодарственные письма и ценные подарки
Ранее в дежурную часть полиции обратились родители 10-летнего мальчика и рассказали, что их сын оставил велосипед в подъезде своего дома, а вскоре обнаружил его пропажу.
Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили ребят, игравших в тот день на детской площадке. Разговаривая с каждым из них полицейские восстановили цепочку произошедших событий и установили причастных к исчезновению велотехники, которые успели даже перекрасить велосипед в другой цвет.
За проявленную бдительность и оказание содействия сотрудникам полиции заместитель начальника отдела майор полиции Денис Верхозин поблагодарил также родителей бдительных школьников, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске дети помогли раскрыть кражу велосипеда
Происшествия, Фото:
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