Пьяный водитель без прав пытался дать взятку
Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя города Тулун. Он пытался дать взять сотруднику ГИБДД.
Вечером 9 ноября 2019 года мужчина ехал за рулём пьяный, к тому же не имея водительских прав. Также он не был пристёгнут. Автоинспектору мужчина предложил взятку в 10 100 рублей.
Инспектор дорожно-патрульной службы незамедлительно вызвал на место сотрудников полиции.
В ходе расследования уголовного дела мужчина признал свою вину и раскаялся.
Суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей, а также отправил к колонию-поселение на девять месяцев. Водительских прав мужчина лишён на 2 года 7 месяцев.
Житель Иркутской области сел в колонию за взятку автоинспектору
Происшествия, Фото:
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