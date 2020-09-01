Житель Иркутской области сел в колонию за взятку автоинспектору

Пьяный водитель без прав пытался дать взятку



Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя города Тулун. Он пытался дать взять сотруднику ГИБДД.



Вечером 9 ноября 2019 года мужчина ехал за рулём пьяный, к тому же не имея водительских прав. Также он не был пристёгнут. Автоинспектору мужчина предложил взятку в 10 100 рублей.



Инспектор дорожно-патрульной службы незамедлительно вызвал на место сотрудников полиции.



В ходе расследования уголовного дела мужчина признал свою вину и раскаялся.



Суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей, а также отправил к колонию-поселение на девять месяцев. Водительских прав мужчина лишён на 2 года 7 месяцев.

