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Житель Иркутской области сел в колонию за взятку автоинспектору

Житель Иркутской области сел в колонию за взятку автоинспектору
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный водитель без прав пытался дать взятку

Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя города Тулун. Он пытался дать взять сотруднику ГИБДД.

Вечером 9 ноября 2019 года мужчина ехал за рулём пьяный, к тому же не имея водительских прав. Также он не был пристёгнут. Автоинспектору мужчина предложил взятку в 10 100 рублей.

Инспектор дорожно-патрульной службы незамедлительно вызвал на место сотрудников полиции.

В ходе расследования уголовного дела мужчина признал свою вину и раскаялся.

Суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей, а также отправил к колонию-поселение на девять месяцев. Водительских прав мужчина лишён на 2 года 7 месяцев. 
ГИБДД взятка
 
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