Кражу вскрыли во время инвентаризации
20 августа в дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ поступило заявление от работника магазина цифровой техники по улице Балтахинова. С прилавка магазина украли две пары беспроводных наушников и портативный аккумулятор, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Вором оказался 17-летний житель Мухоршибирского района. Молодой человек учится на третьем курсе в улан-удэнском колледже.
Установлено, что он сначала спрятал понравившуюся ему гарнитуру в духовом шкафу в торговом зале магазина, затем, дождавшись, когда посетители и продавцы отойдут, вынул наушники из упаковки и спрятал в кармане. После чего украл ещё и аккумулятор.
Кражу сотрудники магазина выявили только при инвентаризации товара.
Молодой человек рассказал, что одной парой украденных наушников и аккумулятором он планировал пользоваться, а вторую пару наушников продать.
Украденное полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже, дознание продолжается.
В улан-удэнском магазине наушники спрятали в духовку, а затем украли
Происшествия, Фото:
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