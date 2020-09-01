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В улан-удэнском магазине наушники спрятали в духовку, а затем украли

В улан-удэнском магазине наушники спрятали в духовку, а затем украли
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кражу вскрыли во время инвентаризации

20 августа в дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ поступило заявление от работника магазина цифровой техники по улице Балтахинова. С прилавка магазина украли две пары беспроводных наушников и портативный аккумулятор, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Вором оказался 17-летний житель Мухоршибирского района. Молодой человек учится на третьем курсе в улан-удэнском колледже.

Установлено, что он сначала спрятал понравившуюся ему гарнитуру в духовом шкафу в торговом зале магазина, затем, дождавшись, когда посетители и продавцы отойдут, вынул наушники из упаковки и спрятал в кармане. После чего украл ещё и аккумулятор.

Кражу сотрудники магазина выявили только при инвентаризации товара.

Молодой человек рассказал, что одной парой украденных наушников и аккумулятором он планировал пользоваться, а вторую пару наушников продать.

Украденное полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже, дознание продолжается.
кража
 
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