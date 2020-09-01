В улан-удэнском магазине наушники спрятали в духовку, а затем украли

Кражу вскрыли во время инвентаризации



20 августа в дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ поступило заявление от работника магазина цифровой техники по улице Балтахинова. С прилавка магазина украли две пары беспроводных наушников и портативный аккумулятор, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Вором оказался 17-летний житель Мухоршибирского района. Молодой человек учится на третьем курсе в улан-удэнском колледже.



Установлено, что он сначала спрятал понравившуюся ему гарнитуру в духовом шкафу в торговом зале магазина, затем, дождавшись, когда посетители и продавцы отойдут, вынул наушники из упаковки и спрятал в кармане. После чего украл ещё и аккумулятор.



Кражу сотрудники магазина выявили только при инвентаризации товара.



Молодой человек рассказал, что одной парой украденных наушников и аккумулятором он планировал пользоваться, а вторую пару наушников продать.



Украденное полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже, дознание продолжается.

