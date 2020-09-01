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В Улан-Удэ авария привела к отключению света на 19 часов

В Улан-Удэ авария привела к отключению света на 19 часов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Без электричества оставался жилой массив в районе ФСК

Накануне, 31 августа в Улан-Удэ из-за неисправности кабеля в 2 часа ночи произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции на улице Комсомольская. Без света остался жилмассив в районе ФСК – многоквартирные жилые дома по ул. Маяковского, Буйко, Комсомольская, а также отделенческая клиническая больница ОАО «РЖД».

В оперативной сводке по городу сообщается, что подключение проводилось поэтапно. Спустя 42 минуты первой запитали больницу.

В 03:46 запитали всех потребителей (время отключения 1 час 46 минут), за исключением улиц Октябрьская 1,1а, Комсомольская 1, Маяковского 1, 3, 5, частного сектора улиц Дундича, Ломоносова, Лермонтова, Нахимова, переулка Нахимова.

В 14:30 после восстановления кабеля электричество вернулось к жителям ул. Октябрьская 1,1а, Комсомольская 1. Для них время отключения составило 12 часов 30 минут.

Также энергетики привезли мощный дизель-генератор к подстанции на улице Маяковского. 


В 19:20 от резервного источника питания запитали потребителей ул. Маяковского, 5. В 19:45 – жителей ул. Маяковского, 3.

Работы завершились уже вечером. В 21:10 электроэнергию получили оставшиеся потребители по ул. Маяковского 1, 3, 5, частный сектор ул. Дундича, Ломоносова, Лермонтова, Нахимова, пер. Нахимова.

Общее время отключения составило 19 часов 10 минут. 







отключение света
 
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