В Улан-Удэ авария привела к отключению света на 19 часов

























Накануне, 31 августа в Улан-Удэ из-за неисправности кабеля в 2 часа ночи произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции на улице Комсомольская. Без света остался жилмассив в районе ФСК – многоквартирные жилые дома по ул. Маяковского, Буйко, Комсомольская, а также отделенческая клиническая больница ОАО «РЖД».В оперативной сводке по городу сообщается, что подключение проводилось поэтапно. Спустя 42 минуты первой запитали больницу.В 03:46 запитали всех потребителей (время отключения 1 час 46 минут), за исключением улиц Октябрьская 1,1а, Комсомольская 1, Маяковского 1, 3, 5, частного сектора улиц Дундича, Ломоносова, Лермонтова, Нахимова, переулка Нахимова.В 14:30 после восстановления кабеля электричество вернулось к жителям ул. Октябрьская 1,1а, Комсомольская 1. Для них время отключения составило 12 часов 30 минут.Также энергетики привезли мощный дизель-генератор к подстанции на улице Маяковского.В 19:20 от резервного источника питания запитали потребителей ул. Маяковского, 5. В 19:45 – жителей ул. Маяковского, 3.Работы завершились уже вечером. В 21:10 электроэнергию получили оставшиеся потребители по ул. Маяковского 1, 3, 5, частный сектор ул. Дундича, Ломоносова, Лермонтова, Нахимова, пер. Нахимова.Общее время отключения составило 19 часов 10 минут.