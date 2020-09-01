В Бурятии одних депутатов лишают мандатов, других только журят

Депутаты разных уровней попадаются на недостоверных сведениях о доходах
Прокуратура Бурятии озвучила итоги практики привлечения к ответственности депутатов за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции.
Наиболее распространёнными нарушениями среди депутатов были непредставление или предоставление неполных сведений о доходах, а также непринятие мер к урегулированию конфликта интересов и участие в органах управления некоммерческими организациями.
В 2018 году по инициативе прокуроров досрочно прекращены полномочия 29 депутатов местного самоуправления Баргузинского, Заиграевского и Тункинского районов. Они не представили сведения о доходах за 2017 год.
В 2019 году по аналогичным основаниям досрочно прекращены полномочия трёх депутатов из Кяхтинского, Прибайкальского, Хоринского районов.
В связи с предоставлением недостоверных сведений о доходах и имуществе лишены депутатских полномочий депутат совета депутатов города Северобайкальск и депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Как сообщал «Байкал-Daily», в последнем случае речь идёт о Юрии Баданове, которого горсовет прошлого созыва до последнего не хотел лишать мандата, несмотря на материалы прокуратуры и обращение главы Бурятии.
Недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2018 год также представили 19 парламентариев Народного Хурала. Но с ними поступили мягко. Всего лишь к трём депутатам, работающим на постоянной основе, была применена мера ответственности в виде предупреждения.
По представлению прокуратуры республики два депутата Народного Хурала вышли из состава органов управления некоммерческими организациями, помощники шести депутатов вернули в бюджет неправомерно полученные денежные средства на общую сумму 248 тыс. рублей. О последнем случае «Байкал-Daily» сообщал год назад: помощники депутатов, чья работа оплачивается из бюджета, катались на отдых за границу, пока им «капала» зарплата.
В этом году меры ответственности в виде предупреждения применены к девяти депутатам совета депутатов Баунтовского района, которые представили неполные сведения о доходах за 2018 год.
По материалам проверки прокурора Муйского района глава Бурятии Алексей Цыденов подал заявление в совет депутатов городского поселения «Северомуйское» о досрочном прекращении полномочий депутата, который не сообщил о наличии у него объектов недвижимого имущества и доходах от его продажи. Совет депутатов это заявление оставил без рассмотрения. В связи с этим прокурор района предъявил в Муйский районный суд иск о понуждении совета депутатов «Северомуйское» досрочно прекратить полномочия депутата по заявлению Главы республики. Иск находится на рассмотрении.
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Происшествия, Фото:
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