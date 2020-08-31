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В Улан-Удэ утром на одной улице произошло три ДТП

В Улан-Удэ утром на одной улице произошло три ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водители двигались по дороге зигзагом, объезжая одно ДТП, потом второе и третье

В Улан-Удэ утром во время дождя произошло сразу три ДТП на улице Ключевской. Интервал между происшествиями составил примерно 10 минут.

Первая авария случилась около 9.30. Автомобиль «Toyota Camry» выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с машиной «Toyota Corona». Пострадавших в результате ДТП нет. По словам очевидцев, у виновника аварии отсутствовал полис ОСАГО, а также водительское удостоверение. На место прибыл экипаж ГАИ. 



И буквально через 15 минут - в 30 метрах от места первого ДТП, около дома № 57 по улице Ключевской - произошло ещё одно ДТП с участием машин «Honda» и «Mitsubishi Lancer». Авария случилась перед пешеходным переходом. 




Через 10 минут после этого происшествия на правой полосе произошло третье столкновение. Автомобиль «Toyota Cresta» под управлением пенсионера совершил столкновение с «Жигули», которыми, в свою очередь, управлял курсант автошколы. Как отметили свидетели аварии, у виновника не было страхового полиса ОСАГО. 






В результате всех трёх ДТП улица Ключевская в направлении центра города была заблокирована полностью. Водители были вынуждены двигаться по дороге зигзагом, объезжая одно ДТП, потом второе и третье.


ДТП
 
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