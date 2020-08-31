В Улан-Удэ утром на одной улице произошло три ДТП





























В Улан-Удэ утром во время дождя произошло сразу три ДТП на улице Ключевской. Интервал между происшествиями составил примерно 10 минут.Первая авария случилась около 9.30. Автомобиль «Toyota Camry» выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с машиной «Toyota Corona». Пострадавших в результате ДТП нет. По словам очевидцев, у виновника аварии отсутствовал полис ОСАГО, а также водительское удостоверение. На место прибыл экипаж ГАИ.И буквально через 15 минут - в 30 метрах от места первого ДТП, около дома № 57 по улице Ключевской - произошло ещё одно ДТП с участием машин «Honda» и «Mitsubishi Lancer». Авария случилась перед пешеходным переходом.Через 10 минут после этого происшествия на правой полосе произошло третье столкновение. Автомобиль «Toyota Cresta» под управлением пенсионера совершил столкновение с «Жигули», которыми, в свою очередь, управлял курсант автошколы. Как отметили свидетели аварии, у виновника не было страхового полиса ОСАГО.В результате всех трёх ДТП улица Ключевская в направлении центра города была заблокирована полностью. Водители были вынуждены двигаться по дороге зигзагом, объезжая одно ДТП, потом второе и третье.