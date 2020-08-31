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В Тайшете подтопило жилые дома

Происшествия, 
Названа причина подтоплений

В Тайшете ведутся работы по устранению подтопления домов в частном секторе. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Андрей Бунёв. Он рассказал, что в Тайшете работала комиссия по устранению подтопления частных домов грунтовыми водами и выявления причины этого явления.

- Причина, по которой были подтоплены подвалы домов, – это захламление отводного канала, русла ручья Зуевский Ключик и водопропускных труб, которые служат для отведения дождевых вод. Будет выполнена их очистка. Подготовлен и утвержден план необходимых работ на русле ручья, – сказал Андрей Бунёв.

На прошлой неделе было поручено представить график откачки грунтовых вод и проведения восстановительных работ в Тайшете.
подтопление
 
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