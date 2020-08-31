В Тайшете подтопило жилые дома

Названа причина подтоплений



В Тайшете ведутся работы по устранению подтопления домов в частном секторе. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Андрей Бунёв. Он рассказал, что в Тайшете работала комиссия по устранению подтопления частных домов грунтовыми водами и выявления причины этого явления.



- Причина, по которой были подтоплены подвалы домов, – это захламление отводного канала, русла ручья Зуевский Ключик и водопропускных труб, которые служат для отведения дождевых вод. Будет выполнена их очистка. Подготовлен и утвержден план необходимых работ на русле ручья, – сказал Андрей Бунёв.



На прошлой неделе было поручено представить график откачки грунтовых вод и проведения восстановительных работ в Тайшете.

