Житель Бурятии, нанятый чинить авто, угнал его

Угонщик бросил машину в другом районе



3 августа в ОМВД России по Иволгинскому району обратилась 51-летняя жительница села Поселье и сообщила об угоне автомобиля. Она несколько дней назад отдала свою машину знакомому, чтобы починить. Однако 32-летний местный житель, начав ремонт, решил воспользоваться чужим автомобилем. Он уехал на авто к приятелям в Мухоршибирский район, где распивал спиртное.



Прекратить веселья мужчину вынудил звонок хозяйки автомобиля, не обнаружившей машины во дворе нанятого ею «автослесаря». Женщина сообщила ему, что заявила об угоне в полицию. В результате собеседник, испугавшись, бросил автомобиль на улице в Мухоршибири, сообщив владелице о месте.



Угнанную машину обнаружили полицейские и вернули владелиц 8 августа.



Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Подрабатывает случайными заработками.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



