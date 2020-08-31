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Житель Бурятии, нанятый чинить авто, угнал его

Житель Бурятии, нанятый чинить авто, угнал его
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Угонщик бросил машину в другом районе

3 августа в ОМВД России по Иволгинскому району обратилась 51-летняя жительница села Поселье и сообщила об угоне автомобиля. Она несколько дней назад отдала свою машину знакомому, чтобы починить. Однако 32-летний местный житель, начав ремонт, решил воспользоваться чужим автомобилем. Он уехал на авто к приятелям в Мухоршибирский район, где распивал спиртное.

Прекратить веселья мужчину вынудил звонок хозяйки автомобиля, не обнаружившей машины во дворе нанятого ею «автослесаря». Женщина сообщила ему, что заявила об угоне в полицию. В результате собеседник, испугавшись, бросил автомобиль на улице в Мухоршибири, сообщив владелице о месте.

Угнанную машину обнаружили полицейские и вернули владелиц 8 августа.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Подрабатывает случайными заработками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

угон
 
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